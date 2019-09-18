МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал помочь стартапу, работающему с Роскосмосом и для нужд Минобороны, проработать вопрос преодоления бюрократических барьеров и ускорить процедуру согласования проекта.

На встрече с технологическими предпринимателями и лидерами компаний Национальной технологической инициативы один из участников беседы рассказал главе государства о работе по проектированию спутников, дополняющих классические большие спутники. "От нас как от стартапа требуют: лицензия ФСБ, военная приемка, раскрытие обоснования стоимости продукта по требованиям "Агата". Мы не всегда можем выполнить требования, потому что мы маленькая компания: быстрая, умная, но маленькая. Эти барьеры мешают всем стартапом", - сказал он.

Президент в ответ привел в пример собеседнику его же слова. "Вы же сказали, что часть продукции не может быть экспортирована из США в другие страны. Я вас уверяю, там тоже достаточно много бюрократии. Они тоже на это постоянно жалуются. Но это не значит, что нам не нужно работать над преодолением бюрократических барьеров", - сказал президент.

Путин предложил участнику беседы оформить свои предложения письменно. "Я постараюсь сделать таким образом, чтобы все это было проанализировано на уровне правительства, и все мешающие для движения барьера были устранены. Но при этом нужно сохранить определенные требования и контроль", - пояснил глава государства.

Его попросили дать поручение ускорить процесс принятия решения по созданию проекта "Малой платформы" для спутников. "Напишите, ладно?" - попросил президент. После этого участник встречи передал все бумаги специальному представителю президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Пескову.

"Здесь все изложено? А зачем вы... давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия, это лишнее звено. Дима, отдай", - сказал Путин смеясь и забрал документы.