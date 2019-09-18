"Мираторг" вложит 5,3 млрд рублей в производство полуфабрикатов в Калининградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Агропромышленный холдинг (АПХ) "Мираторг" вложит 5,3 млрд рублей в расширение производства полуфабрикатов и готовых блюд в особой экономической зоне (ОЭЗ) Калининградской области, следует из данных, опубликованных в реестре резидентов ОЭЗ.

"Реконструкция производственного комплекса и производство полуфабрикатов и готовых блюд на дополнительных линиях реконструированного производственного корпуса. Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Запад" (входит в АПХ "Мираторг"). Заявленный объем инвестиций 5,313 млрд рублей, количество создаваемых новых рабочих мест - 476", - указано в реестре.

В феврале президент "Мираторга" Виктор Линник сообщил журналистам о планах холдинга инвестировать 2,5 млрд рублей в расширение производства замороженных мясных полуфабрикатов в Гурьевском районе Калининградской области. Производство планируется увеличить на 26 тысяч тонн, инвестиции рассчитаны на полтора года.

Планируется, что новая линия по выпуску полуфабрикатов обеспечит производство около 20 наименований продуктов с использованием собственного сырья. По словам Линника, сейчас мощность завода полуфабрикатов в Калининградской области составляет 55 тыс. т. Предприятие специализируется на производстве бургеров и наггетсов.

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 г., является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке. Компания осуществляет деятельность в 19 регионах и занимает первое место среди компаний сектора по объему выручки.