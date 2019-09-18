Федерация профсоюзов: Россия в перспективе перейдет на более короткую трудовую неделю

ИЖЕВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что Россия в ближайшие годы обязательно перейдет на более короткую рабочую неделю, так как это общемировая тенденция, по которой идут все развитые страны.

"Надо принимать решение по продолжительности рабочей недели. Сегодня у нас по закону - 40 часов, в более развитых странах, которые идут на снижение рабочей недели, - 35 часов, где-то 29 уже есть, кто-то хочет вводить 25-часовую рабочую неделю. Правительство идет по правильному пути, потому что действительно мы в перспективе обязательно перейдем на более короткую рабочую неделю, и эта тенденция общемировая", - сказал Шмаков журналистам на Форуме оружейников, который проходит в Ижевске 18-19 сентября.

По его словам, представители ФНПР в рамках российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений будут обсуждать в дальнейшем этот вопрос, потому что есть разные мнения среди членов профсоюзов рабочих и работодателей.

"Я думаю, это (сокращение рабочих часов в трудовой неделе - прим. ТАСС) случится не завтра, но и не через 10 лет. Я думаю, наше поколение будет жить еще при 35-часовой рабочей неделе. И наше требование, на котором мы будем жестко стоять - изменения не должны сказываться на уровне зарплаты, она должна, наоборот, увеличиваться", - пояснил Шмаков, по мнению которого, производительность труда в России сейчас растет.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству до 30 сентября проработать свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.