Путин рассказал о своем опыте преодоления неудач при реализации важных для страны проектов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал о собственном опыте преодоления неудач в реализации проектов, которые в конечном итоге оказались очень полезными для страны. Своими воспоминаниями российский лидер поделился во время прошедшей в среду встречи с технологическими предпринимателями и лидерами компаний Национальной технологической инициативы.

Одна из участниц мероприятия рассказала главе государства, что часто стартапы заканчиваются неудачно. "Не могут продолжаться вечно неудачи за неудачами, - ответил на ее слова президент. - Могу вам сказать, что и в моем личном опыте есть ситуации, при которых, несмотря на большое количество неудач, все-таки мы принимали в конечном итоге правильные решения, поддерживая те или иные разработки, которые закончились очень хорошим результатом для страны".

Говоря о возможности расширения венчурного финансирования стартапов, Путин заявил, что эту тему необходимо обсудить, хотя он и считает, что "вопрос в конечном итоге сведется к одному - в каком объеме мы готовы рисковать и что списывать в убытки". Глава государства обратил внимание на необходимость учета международной практики в этой сфере, чтобы "не придумывать колесо".