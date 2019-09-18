Клубнику из ставропольских теплиц начнут продавать в конце осени

СТАВРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Первая очередь теплиц по круглогодичному выращиванию клубники на Ставрополье начнет выпуск продукции в конце осени 2019 года. Об этом в среду сказала основатель компании "Вкус Ставрополья" Оксана Федосеева на международном форуме "АгроЮг".

"Мы построили первые 6 га, это высокоинновационная теплица со всеми автоматизированными системами климата, питания и так далее. Через 1,5 месяца, мы надеемся, наша клубника уже появится на прилавках Ставропольского края и Центрального федерального округа", - сказала представитель компании-инвестора.

Теплицы строятся в Предгорном районе Ставрополья возле Кисловодска. "В планах - запуск в феврале-марте 2020 года следующих 14 га, это легкие теплицы туннельного типа. Намерены расширять производство, выращивать также ежевику и голубику", - сказала Федосеева, добавив, что общий объем инвестиций в проект составит порядка 3 млрд рублей.

Международный форум экспертов в области сельского хозяйства "АгроЮг" ежегодно проходит в регионе с 2015 года. В нем принимают участие эксперты, представители профильных российских и зарубежных компаний, региональных правительств. В 2019 году в форуме участвуют более 400 руководителей агрохолдингов, фермерских хозяйств, инвесторов, производителей технологий и поставщиков услуг.