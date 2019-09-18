ФАС на следующей неделе представит сделки для правкомиссии по иностранным инвестициям

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на следующей неделе представит в правительство список сделок для рассмотрения правкомиссией по иностранным инвестициям будет. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

"Повестка дня еще не внесена в правительство, она формируется. Соответственно, на это у нас уйдет примерно неделя еще и тогда будет уже разговор о дате проведения комиссии, которую должен, как всегда, определить председатель правительства. У нас она [повестка] практически готова, там осталось несколько мелких штрихов, и мы ее будем вносить", - отметил Цыганов.

На прошлом заседании комиссии в июне, по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, были рассмотрены сделки на 30 млрд рублей. Речь шла о проектах в сферах авиаперевозок, машиностроения, атомной энергетики, разработки месторождений полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также в пищевой отрасли, в секторе цифровой безопасности, жилищном хозяйстве.