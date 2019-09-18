Эксперт: отмена ЕНВД может вызвать уменьшение числа субъектов малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД), которая запланирована на 2021 год, может привести к уменьшению числа малых и средних предприятий и осложнению финансовой ситуации в муниципалитетах. Такое мнение в среду ТАСС высказал уполномоченный по правам предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский.

"Ожидаемого роста [числа субъектов МСП] институт уполномоченных не видит после отмены ЕНВД, напротив, падение будет более чем на 3,5%. Основные риски отмены ЕНВД - это значительное сокращение субъектов предпринимательства, усложнение ситуации в муниципальных образованиях, органах местного самоуправления. Ведь "вмененка" - это налог, который питает муниципалитет", - сказал он.

Стамплевский отметил, что в свете национальных проектов отмена вмененного налога выглядит нелогичной, так как регионам необходимо увеличивать количество малых и средних предприятий. Если и принимать подобное решение, то после 2024 года. Помимо этого, по его словам, необходимо разобраться, что считать альтернативными налоговыми режимами. Например, налог для самозанятых не учитывает юридических лиц, патентная система и упрощенное налогообложение могут привести к тому, что бизнесмены "уйдут в тень".

Говоря о рисках отмены ЕНВД для муниципалитетов, тверской бизнес-омбудсмен привел пример, что из почти 1,5 млрд руб. налогов, отчисленных по упрощенной системе, лишь малая часть поступает в бюджет городов и районов. В то время как вмененный налог является одной из основ бюджета городов.

"Если уйдет "вмененка", нужно будет менять методики, схемы, коэффициенты и пропорции отчислений, с регионального уровня дополнительные средства направлять. Зачем это - непонятно", - подчеркнул он.

В Тверской области, по данным Стамплевского, 150 крупных предприятий и порядка 47 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Однако, последние годы отмечается тенденция к снижению числа МСП, еще три-четыре года назад в регионе было зарегистрировано более 53 тыс. компаний, относящихся к малым и средним.

О налоге

ЕНВД - второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения, им сейчас пользуются 200 тыс. юридических лиц и до 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Особенность ЕНВД заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет никак не влияют. При этом налог применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Плательщики ЕНВД освобождены от ряда платежей: налога на прибыль (для юридических лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество (за исключением имущества, которое оценивается по кадастровой стоимости).