{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ

В стране также рассчитывают на топливо из Норвегии и Нидерландов
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 18 сентября. Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов. Как сообщает в среду Датское радио со ссылкой на министерство энергетики, в этот период страна ожидает от Германии поставок российского, норвежского или нидерландского газа.

"В период приостановки эксплуатации ожидается импорт из Германии газа, происходящего изначально из Норвегии, России или Нидерландов", - цитирует радио заявление ведомства.

По данным национальной системы энергоснабжения Дании Energinet, на месторождение Тайра приходится 90% добычи газа в стране, 1,5 млн хозяйств снабжаются природным газом из этой области.

Теперь платформы выводятся из эксплуатации из-за просевшего на 6 м морского дна. "В этой ситуации расстояние между поверхностью воды и платформами всего 15 м, а этого недостаточно", - заявил представитель оператора Total Мортен Хесселагер Педерсен. Реновация будет стоить 21 млн крон ($3,1 млн).

Теги
ГерманияДанияНидерландыНорвегияРоссия
Ассоциация банков России считает, что экономия на резервах не окупит расходы на биометрию
Глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский отметил, что идею использования факта сданной заемщиком в банк биометрии при оценке его кредитоспособности ранее не обсуждали с рынком
Читать полностью