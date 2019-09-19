Робот-консультант и цифровая Даша. Что увидели гости сибирского форума "Технопром"

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Первый день международного технологического форума "Технопром", проходящего в Новосибирске, был посвящен обсуждению интеграции науки и бизнеса, однако его участники не только посещали круглые столы, но и активно налаживали сотрудничество, обмениваясь контактами и подписывая соглашения. Общую атмосферу технологической площадки поддержали самые необычные участники форума - робот-консультант, ставший любимцем гостей, и искусственный интеллект Даша, удостоившийся даже выступления на главном пленарном заседании форума.

Центральным мероприятием форума стала пленарная дискуссия "Наука новой эры: технологии трансформации", обсуждалось место науки в нынешней экономике. Участники дискуссии обсудили опыт работы в научно-технологическом бизнесе, а также ее использование в целях национальных проектов и применение опыта других стран при их реализации.

Полномочный представитель президент РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, подводя итог обсуждению, сообщил журналистам, что форум будет полезен для налаживания связей между наукой и бизнесом. Кроме того, он подчеркнул, что подобные дискуссии помогают правильно определять цели развития как для страны в целом, так и для регионов с их индивидуальной спецификой в частности. "Форум будет продолжать жить, но мы должны понимать, что с каждым годом мы должны наполнение самого форума делать более прагматичным, преломленным к земле. Не говорить о фундаментальных вещах, а говорить о том, что сегодня жизненно и востребовано", - сказал Меняйло.

Самым необычным участником дискуссии стал искусственный интеллект Даша, разработанный компанией Dasha.AI. Дашу в ходе разговора о российских технологиях запустили прямо со сцены, спросив ее о том, чем заняться участникам "Технопрома".

"У участников очень большой выбор. Предусмотрено более 90 форматов разной тематики, например инновации в медицине, новые технологии в образовании. Ну и, конечно, будут сессии, посвященные искусственному интеллекту. Не знаю, как вы, а я пойду туда", - объявила присутствующим Даша.

Соглашения о сотрудничестве

Помимо участия в круглых столах и дискуссиях, участники форума активно налаживали сотрудничество. В первый день "Технопрома" подписано шесть соглашений. Несколько соглашений подписал на форуме Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого - в их числе соглашения о сотрудничестве с Новосибирским техническим университетом, институтами СО РАН, а также соглашение с ассоциацией "Технет" и Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК, входит в Ростех). В рамках последнего соглашения стороны договорились с ОДК об объявлении конкурса на проведение конкурса среди молодых исследователей.

Как уточнил ТАСС заместитель генерального директора - генерального конструктора ОДК Юрий Шмотин, конкурс направлен на поиск молодых конструкторов, разбирающихся в проектировании двигателей с использованием математических моделей. Он пояснил, что сейчас отрасль отечественного двигателестроения нуждается в молодых специалистах и конкурс будет направлен именно на поиск специалистов, которые смогут в будущем создавать "цифровых двойников" двигателей для самолетов и ракет.

Бронежилеты и роботы

Сотрудничество налаживают и участники выставки, которая традиционно проводится вместе с форумом. На ней представлены площадки университетов и научных центров, стенды крупных компаний - "Мегафона", РЖД, "Ростелекома".

"Мы имеем возможность комплексно подходить к решению именно бизнес-задач - и для бизнеса, и для населения, и для государства. У нас есть возможность тесного партнерства и с потребителями оборудования, и с разработчиками программного обеспечения, мы имеем колоссальную инфраструктуру по передаче данных. Поэтому в комплексе партнерских отношений мы можем находить синергию, которая позволяет продвигать решения самого разного класса. Вы видите, что здесь и медицина, и сельское хозяйство, и дорожное хозяйство, и цифровизация производства", - рассказал ТАСС вице-президент, директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин

На стендах посетители выставки знакомились с детальными миниатюрами корпусов университетов, образцами бронежилетов, протезов и имплантов, изготавливаемых с помощью 3D-печати. Немало на выставке и интерактивных площадок - например, станция мониторинга здоровья, на которой каждый желающий может оценить состояние своего здоровья по веществам, содержащимся в выдохе. В самом центре площадки установлен спорткар, с которым участники форума увлеченно фотографируются. По павильону перемещается робот от компании NovaRobot - он обладает речью, мимикой, умеет жестикулировать и увлеченно общается со всеми гостями.

"Основное назначение робота - работа в банковском зале консультантом. Также он может работать инструктором, преподавателем, может заниматься сканированием документов, приемом платежей - все зависит от конкретной нужды", - рассказал ТАСС представитель компании. Робот может действовать самостоятельно в автономном режиме. Стоимость такого сотрудника - порядка миллиона рублей в базовой комплектации, не предполагающей адаптации его к определенной специфике деятельности.

Одной из главных тем выставки "Технопрома" стали "Умные технологии" - системы управления городом, домами, офисами, ЖКХ. Компания "Россибинвест" представила блоки "умных остановок", которыми планируется оснащать улицы Новосибирска к Чемпионату мира по хоккею 2023 года, компания "Эр-телеком" - умный домофон, системы управления микроклиматом для дома, для офиса - ПО для управление активами и обеспечения безопасности труда.

"У нас есть проект "Инфошкола" - в школах внедряем умную систему, когда одна карточка решает сразу несколько задач: работает как пропуск, как карта для безналичной оплаты обедов в столовой - родителям нужно только пополнять карту", - сообщила ТАСС представитель Сибирского института программных систем (НИПС) и отметила, что система уже используется в одной из школ Иркутской области.

Презентация стартапов

В рамках "Технопрома" прошла и презентация стартапов для промышленности "Demo day Сколково", на которой резиденты Сколково представили проекты, готовые к реализации на предприятиях Новосибирской области. По словам вице-президента фонда "Сколково" Юрия Сапрыкина, с каждым годом все больше крупных промышленных предприятий проявляют заботу о внедрении инноваций для повышения эффективности производства. Диалог компаний в рамках "Demo day Сколково" позволит предприятиям узнать о инновациях в их сфере производства, в то время как инновационный стартап, который увидит конкретные запросы производства, сможет быстрее довести свои разработки до стадии внедрения.

На презентации свои технологии активированных углей для газо- и водоочистки предприятиям химической и добывающей промышленности предложила компания "Сорбенты Кузбасса".

"На сегодняшний день менее 50% активированного угля для очистки газа и воды, необходимого для промышленности, производится в России. Наша компания разработала технологию, которая позволяет производить активированные угли и сопутствующие материалы для предприятий под ключ. Также мы разработали технологию регенерации отработанных углей, которая успешно используется в течение двух лет", - сообщил ТАСС директор компании "Сорбенты Кузбасса" Александр Бервено.

Компания НПО "Ультразвуковые Системы" представила услуги по очистке двигателей и фильтров. "Очищается оборудование с помощью мультизвуковой очистки, когда на объект воздействуют вибрацией различной частоты. Эффект дополняется применением экологически чистых растворителей. Наше оборудование позволяет очищать микропоры загрязненного материала, чего зачастую невозможно достичь другими методами очистки", - сообщил на презентации представитель комапании НПО и добавил, что очищение материала достигает 99%.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили почти 8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, правительство Новосибирской области, аппарат полномочного представительства президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение Российской академии наук. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".