Schlumberger, Chevron и Microsoft объединятся для цифровизации нефтяной отрасли

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ведущий мировой поставщик решений для энергетической отрасли Schlumberger, нефтяная компания Chevron и технологический гигант Microsoft объявили о сотрудничестве с целью ускорения процесса цифровизации нефтегазового комплекса, сообщила Microsoft на своем сайте.

Основная цель совместного проекта - разработка набора приложений на базе облачных вычислений для нефтегазовой отрасли. Сотрудничество будет проходить в три этапа, начиная с развертывания IT-системы для нефтехимического комплекса в среде Delfi, за которым последует разработка облачных приложений в Microsoft Azure и совместное внедрение результатов в производственно-сбытовую цепочку компании Chevron.

Стороны обеспечат соответствие разработок ПО последним стандартам с точки зрения безопасности, производительности и управления процессами, а также совместимость с платформой данных Open Subsurface Data Universe (OSDU). Планируется, что итоговое решение позволит компании обрабатывать, визуализировать и интерпретировать большие данные более эффективно и за меньшее время.