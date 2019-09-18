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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Эр-Рияд заявил о наличии доказательств причастности Ирана к атакам на нефтяные объекты

Представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики сообщил, что "нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана"

КАИР, 18 сентября. /ТАСС/. Эр-Рияд обвинил Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты страны. Как заявил в среду на пресс-конференции официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики, королевство обладает "доказательствами причастности Ирана к актам саботажа в регионе через его агентов".

"У нас есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена, - сказал он. - Иран попытался сфальсифицировать факты, нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана".

По словам представителя министерства, иранские беспилотники и ракеты были использованы в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии. "При атаке на заводы Saudi Aramco использовались сделанные в Иране высокоточные крылатые ракеты, - отметил он. - Дроны использовали продвинутую систему позиционирования". "Мы поделились результатами расследования с нашими союзниками", - добавил полковник.

Теги
ИранСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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