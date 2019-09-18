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На уравнивание тарифной ставки с МРОТ потребуется дополнительно 400 млрд рублей

Глава Минтруда Максим Топилин напомнил, что в Трудовом кодексе есть норма о том, что зарплата не должна быть ниже МРОТ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российскому бюджету не хватает 400 млрд рублей, чтобы уравнять тарифную ставку с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), заявил в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин на заседании Общественного совета при министерстве.

"В Трудовом кодексе есть норма о том, что зарплата не должна быть ниже МРОТ. А профсоюзы постоянно ставят в своем требовании, чтобы тарифная ставка была не ниже МРОТ. В государстве пока не хватает на это средств. По всей стране это стоит 400 млрд рублей", - сказал он.

Тарифная ставка - это размер денежной выплаты в составе заработной платы, который выплачивается работнику за выполнение нормы труда определенной сложности за установленное время без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Эта выплата фиксирована, обязательна к выплате и является минимальной гарантией оплаты труда работника, ниже которой он не может получить при условии выполнения должностных обязанностей.

В новость внесена правка (18:09 мск) - передается с уточнением в лиде, верно - Общественного совета

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Топилин, Максим АнатольевичРоссия
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