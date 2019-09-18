АСИ организует образовательную программу для руководителей регионов ДФО

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив организует для профильных вице-губернаторов дальневосточных регионов образовательную программу, в рамках которой они ознакомятся с лучшими решениями Центрального федерального округа для улучшения инвестклимата. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в среду на заседании наблюдательного совета организации.

"В этом году договорились в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), <…> что в ноябре агентство организует образовательную программу для вице-губернаторов, которые занимаются вопросами инвестклимата, и мы представим лучшие решения регионов Центрального федерального округа. <...> Надеемся, что это сыграет свою роль в выстраивании благоприятной инфраструктуры для предпринимателей, которые работают в регионах Дальнего Востока", - сказала она.

Чупшева положительно оценила работу регионов Дальневосточного федерального округа по улучшению инвестиционного климата. Она напомнила, что ходе ВЭФ в 2017 году президент РФ Владимир Путин поставил губернаторам дальневосточных субъектов задачу за три года добиться вхождения своих регионов в первую половину Национального рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ. По словам Чупшевой, два дальневосточных региона - Камчатка и Якутия - вошли в список 30 лучших по развитию инвестклимата субъектов уже по итогам 2018 года.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики; его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По итогам 2018 года первое место в рейтинге АСИ заняла Москва, Республика Татарстан, которая годом ранее была на третьем месте, поднялась на вторую строчку. Лидер предыдущего рейтинга - Тюменская область - на третьем месте.

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Как сообщала во вторник пресс-служба Кремля, предполагается рассмотреть первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 годы, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития, обсудить ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом.