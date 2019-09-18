Эксперты: четырехдневная рабочая неделя может навредить экономике России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Переход на четырехдневную рабочую неделю может негативно сказаться на российской экономике, обсуждение такой инициативы выглядит далеким от текущей политической повестки в стране. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные порталом "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Можно предположить, что в результате сокращения рабочей недели снижение экономического роста может составить по меньшей мере 10-15%. Тем не менее, мы считаем появление на рынке труда инструментов, мотивирующих компании внедрять, в том числе, гибкий график, полезной мерой", - сказал финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Он отметил, что наиболее полезны новые инструменты могут стать для людей предпенсионного возраста. "Главным вызовом для рынка труда может стать появление на нем огромного числа "предпенсионеров", то есть работников, которые должны были выйти на пенсию, но не смогут этого сделать из-за повышения пенсионного возраста. По данным Минэкономразвития, повышение пенсионного возраста в 2019 году прибавит к численности экономически активного населения 300 тыс. человек и вырастет до 1,8 млн к 2024 году. Не исключаем, что, выдвигая идеи о сокращении рабочей недели, в правительстве пытаются разработать какие-то инструменты поддержки именно этой категории граждан", - считает Дейнека.

По мнению главного экономиста по России и СНГ ИК "Ренессанс капитал" Софьи Донец, обсуждение сокращения рабочей недели, инициированное, скорее всего, исследованием Организации экономического сотрудничества и развития, отнесшим Россию к числу самых "долгоработающих" стран, пока выглядит очень далеким от текущей политической повестки. "Для таких мер у правительства на данный момент нет ни экономических аргументов, <...> ни весомых стимулов", - подчеркнула она.

Работа в условиях роботизации

Сокращение рабочей недели может стать актуальным в будущем, когда роботизация обеспечит высвобождение рабочей силы, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Частичным решением проблемы является распределение существующего времени трудовой занятости между доступными кадрами. Соответственно, при сокращении числа рабочих мест можно увеличить занятость только через сокращение рабочей недели. В некоторых отраслях уже существует, по сути, посменная работа, которая не связана с недельными циклами", - отметил он.

Однако, главным риском в такой ситуации останется снижение заработной платы. "Работодатели всеми возможными способами стараются сократить свои издержки, поэтому административное увеличение числа работников с одновременным двукратным ростом фонда заработной платы вряд ли будет широко приветствоваться", - сказал Кочетков.

С другой стороны, современные технологии не только позволяют увеличить производительность труда, но и требуют повышенной концентрации внимания от работников. "Поэтому может возникнуть жизненная необходимость в том, чтобы рабочий день был сокращен, а расширение времени работы самой компании производилось за счет формирования второй смены или использования работников по графику половины недели. Отдохнувший сотрудник всегда будет более внимательным и производительным, чем тот, кто постоянно находится под стрессом излишней нагрузки", - указал эксперт.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев затронул тему мировых тенденций на рынке труда, выступая на Международной конференции труда в Женеве. Тогда он не исключил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Громкое заявление российского премьера получило развитие - Федерация независимых профсоюзов России в июне направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней, при этом сохранив зарплаты. Медведев, в свою очередь, поручил министерству до 30 сентября представить свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю.

Совещание по этому вопросу прошло в Минтруде на этой неделе. На нем обсуждались перспективы перехода на четырехдневную неделю, однако о тестировании системы на предприятиях пока речь не идет, заявил порталу "Будущее России. Национальные проекты" замглавы Минэкономразвития Петр Засельский. Газета "Известия" 16 сентября со ссылкой на Засельского сообщала, что четырехдневная рабочая неделя может быть протестирована на предприятиях-участниках нацпроекта по повышению производительности труда.

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