Ставрополье увеличит поголовье овец за счет завоза племенного стада из ЮАР

СТАВРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Ставропольский край ожидает завоза племенного стада овец из Южно-Африканской Республики (ЮАР), чтобы обеспечить сырьем крупный проект по производству баранины. Об этом сообщил в среду губернатор региона Владимир Владимиров на пленарном заседании форума "АгроЮг".

"Изначально планировалось, что сырье мы будем полностью заготавливать на территории Ставропольского края. Исходя из отбраковки и качества, решили пойти немного по-другому: сейчас завозим племенное стадо из ЮАР, оно находится на карантине в Подмосковье. Будем на территории края это стадо развивать. Я надеюсь, доведем его до миллиона голов", - сказал он.

Завод по производству мяса баранины и откорму ягнят мощностью более 25 т продукции в сутки планирует построить в Ставропольском крае холдинг "Дамате". Ранее местные власти отмечали, что регион пока не сможет полностью обеспечить завод собственным сырьем. В реализации проекта планируется привлечь фермеров Калмыкии, Дагестана и Карачаево-Черкесии.

Международный форум в области сельского хозяйства "АгроЮг" проходит ежегодно на территории Ставропольского края с 2015 года. В нем принимают участие эксперты, представители профильных российских и зарубежных компаний, региональных правительств. В 2019 году участниками форума стали свыше 400 руководителей агрохолдингов, фермерских хозяйств, инвесторов, производителей технологий и поставщиков услуг.