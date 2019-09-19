Разработанный на Урале вездеход "Бурлак" пройдет испытания в условиях Антарктиды

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Уральские инженеры, открывшие в Екатеринбурге мелкосерийное производство арктических вездеходов "Бурлак", испытают технику в условиях Антарктиды. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель компании "Вездеходы Макарова" Игорь Исаев на Х Тюменском нефтегазовом форуме.

"Сейчас мы готовим технику, так как попали в проект института Арктики и Антарктики (Арктический и антарктический научно-исследовательский институт - прим. ТАСС). Конструктор Алексей Макаров с нашей машиной поедет на целый рабочий сезон в Антарктиду", - сказал Исаев, добавив, что экспедиция начнется в ноябре и продлится пять-шесть месяцев.

По словам представителя компании, мощность предприятия позволяет выпускать 25 машин в год.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. В нем участвуют более 3,5 тыс. человек, которые обсуждают стоящие перед топливно-энергетическим комплексом вызовы. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.