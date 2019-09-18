Производство медицинских имплантов по 3D-технологии запустят в Москве в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Компания "Русатом-Аддитивные технологии" ("РусАТ") откроет в Москве в 2020 году Центр аддитивных технологий - здесь по 3D-технологии будут производить медицинские импланты. Об этом ТАСС в среду сообщил исполнительный директор "РусАТ" Евгений Григорьев.

"В Москве планируется открытие Центра аддитивных технологий в 2020 году, во втором полугодии. Центр комплексный, состоит из нескольких частей, один участок будет заниматься имплантами, он будет отгорожен от остального комплекса, потому что в нем нужны стерильные помещения", - сказал Григорьев на форуме "Технопром".

По словам Григорьева, после запуска нового производства "РусАТ" (входит в топливную компанию ТВЭЛ) может занять 20% российского рынка имплантов. "Импланты, которые планируются к производству, будут выпускаться для российского рынка. Сейчас в Россию ввозится имплантов на 2-3 млрд рублей [ежегодно]", - отметил он.

По словам собеседника агентства, в центре будут изготавливаться и 3D-образцы газотурбинного двигателя для беспилотных летательных аппаратов. Здесь также будут отрабатывать технологии и проводить образовательные программы. Объем инвестиций в проект Григорьев не уточнил.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводят в Новосибирске. В 2019 году его главной темой стала "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает в себя более 90 мероприятий. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".