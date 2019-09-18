"Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" вошли в тройку крупнейших сетей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сети "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" завершили сделку по слиянию. Новый розничный игрок стал третьим в России по объему выручки после X5 Retail Group и "Магнита".

"Слияние произошло. Все процедуры юридические завершены", - объявил журналистам основатель "Красного и белого" Сергей Студенников.

Объединенные ретейлеры

О слиянии сетей стороны договорились еще в январе 2019 года. В сделке участвовали ГК "Дикси" и "Альбион 2002" (управляет сетью алкомаркетов "Бристоль"), бенефициарами которых являются миллиардеры Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а также группа "Красное и белое", принадлежащая Студенникову.

По словам Студенникова, выручка объединенной компании по итогам 2019 года может достичь 800 млрд рублей. Таким образом, ретейлер станет третьим по обороту в России после X5 Retail Group с выручкой за I полугодие в 840 млрд рублей и "Магнита" с выручкой в 662 млрд рублей. Другая известная сеть - "Лента", оборот которой составил 199 млрд рублей, потеряет свои позиции.

Для управления бизнесом была создана компания "ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед", зарегистрированная на Кипре. Кесаеву и Кациеву принадлежат 51% компании, Студенникову - 49%.

Привлекать новых акционеров, в том числе через IPO, не планируют. По словам Студенникова, инструментов, которые уже используются для развития и дальнейшей работы, вполне достаточно, а привлечение новых инвесторов в уставный капитал чревато тем, что их желания будут идти вразрез с рыночной конъюнктурой.

Планы по развитию

Под торговыми марками "Дикси" (в группу входят одноименные магазины, а также сети "Виктория" и "Мегамарт"), "Бристоль" и "Красное и белое" в России работает более 13 тыс. магазинов.

"Красное и белое" планирует продолжать наращивать свое присутствие на рынке и открыть в этом году около 1,2 тыс. магазинов. По словам Студенникова, в текущем году компания уже успела открыть около 950 магазинов и закрыть 150 в рамках оптимизации сети. В 2018 году компания открыла 2,15 тыс. магазинов, то есть 8-9 магазинов в день, что с финансовой точки зрения оказалось тяжело, отметил Студенников. Пока комфортный темп - 3-4 магазина в день, но в 2020 году планируется увеличить его до 4-5 объектов. Инвестиции в один магазин Студенников оценил в 10 млн рублей, включая логистику, товар и интеллектуальные затраты.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков говорил о том, что у торговой марки "Бристоль" нет потенциала для развития и ее магазины было бы логично развивать под брендом "Красное и белое". Однако, по словам Студенникова, о создании единого бренда речи не идет. Оперативное управление компаниями, входящими в объединенный холдинг, также осуществляют три разные команды. У каждого из трех брендов, по словам Студенникова, своя уникальность для покупателя.

По мнению Федякова, решение о слиянии было логичным, поскольку, например, у "Дикси" (выручка по итогам 2018 года - 299 млрд рублей) в последнее время наблюдались проблемы. Ускорить переговоры могли и обыски в сети "Красное и белое", которые прошли в декабре 2018 года, отмечал гендиректор Infoline. Однако Студенников заявил, что решение назревало давно, а переговоры начались еще семь лет назад.

Основатель "Красного и белого" уверен, что от сделки выиграет конечный потребитель. "Мы улучшаем себестоимость захода товара на полку и оптимизируем работу компании с точки зрения издержек. Обменявшись информацией, мы можем оптимизировать все эти процессы, и эта история выливается на полку", - резюмировал он.