Проект участка шестой ветки метро в Санкт-Петербурге подготовят за 743 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Участок Красносельско-Калининской (шестой) линии петербургского метро от станции "Казаковская" до станции "Сосновая поляна" спроектирует "Ленметрогипротранс" - он снизил начальную цену лота с 990,1 до 743,5 млн рублей, говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок.

"Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме соответствует требованиям конкурсной документации и закона. ОАО "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс". <...> Предложение по цене контракта: 743,5 млн рублей. Срок завершения выполнения работ: не позднее 31 августа 2023 года", - говорится в протоколе подведения итогов открытого конкурса.

В участок строительства входят станции "Брестская" с двумя вестибюлями, "Улица Доблести" с двумя вестибюлями, "Петергофское шоссе" с двумя вестибюлями и "Сосновая поляна" с двумя вестибюлями. Подрядчику будет нужно предусмотреть устройство транспортного-пересадочного узла "Сосновая поляна" с одноименной железнодорожной станцией.

Ввод шестой линии метрополитена Петербурга запланирован на 2025 год, первый участок должен быть запущен уже в 2022 году.

Губернатор города Александр Беглов ранее сообщил журналистам, что в течение пяти лет в Санкт-Петербурге планируется открыть семь новых станций: две станции "Шуваловский проспект" на фиолетовой и зеленой линиях метро, станции "Путиловская", "Казаковская", "Горный институт", "Театральная" и "Богатырская" ("Туристская").