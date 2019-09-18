Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,04-0,23%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,23% - до 2814,37 пункта, индекс РТС - на 0,04%, до 1380,88 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:47 мск снизился на 0,21%, до 64,228 рубля, курс евро уменьшился на 0,29%, до 71,063 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 0,27% - до $63,82 за баррель.

"Российский рынок акций в четверг будет отыгрывать итоги заседания ФРС США. С нашей точки зрения, регулятор снизит ключевую ставку на 25 б. п., но может ужесточить риторику после ускорения базовой инфляции до максимума с 2008 года и некоторой передышки в торговой войне", - считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Вместе с тем решение Трампа усилить санкции против Ирана может подтолкнуть вверх цены на нефть, поэтому российские акции могут показать небольшой рост, добавил он.

По прогнозам "БКС Премьер", в четверг индекс Мосбиржи может торговаться в зоне значений 2815-2825 пунктов, движение курса рубля к доллару будет находиться в диапазоне 63,5-65 рубля, к евро - 70,7-72,2 рубля.

Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра в ИК "ВЕЛЕС Капитал": 2800-2845 пунктов.