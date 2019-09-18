Минтруд рассказал, в каком регионе ожидается максимальная прибавка к МРОТ в 2020 году

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится в 2020 году до 12130 рублей. В центральных и южных регионах эта прибавка по сравнению с уровнем 2019 года составит 850 рублей, максимальная прибавка будет в Чукотском автономном округе - 2555 рублей. Об этом сообщила директор департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда РФ Марина Маслова.

"Рост - на 7,5% по сравнению с МРОТ 2019 года, это 850 рублей. Учитывая, что на минимальный размер оплаты труда начисляются районные коэффициенты и надбавки, то эта добавка составит от 850 рублей в центральных и южных районах до 2555 рублей в Чукотском автономном округе", - сказала она на заседании Общественного совета при министерстве.

В текущем году минимальный размер оплаты труда был установлен на уровне 11280 рублей, уточнила Маслова.

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил ТАСС, что увеличение МРОТ в 2020 году потребует 20,9 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов и коснется 3,2 млн человек.