"Миро-Киев" требует от Зеленского восстановить торгово-экономические отношения с Россией

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Почти две сотни работников предприятия "Миро-Киев" провели в среду митинг и обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству с требованием восстановить торговые отношения между Украиной и Россией. Об этом сообщает сайт украинского издания "Вести".

Они требуют от руководства Украины восстановить торгово-экономические связи с Россией из-за бедственного положения на предприятии и экономики страны. Люди принесли с собой плакаты: "Восстановите торговые отношения между Украиной и Россией!", "Мы хотим торговать с Россией!", "Верните российский рынок сбыта!", "Зеленский, дай нам торговать с Россией!"

Глава профсоюза предприятия Виктор Звягинцев, выступая перед работниками отметил, что основу экономического потенциала страны составляет торговля, а Россия исторически была основным торговым партнером Украины. "Поэтому нам, коллективу предприятия, ориентирующегося на рынки России и СНГ, больно смотреть на упадок нашей фабрики и тысяч других отечественных предприятий, которые испытывают колоссальные финансовые трудности из-за разрыва торгово-экономических отношений с Россией", - сказал Звягинцев. По его словам, президент Зеленский, идя на выборы, обещал остановить трудовую эмиграцию и отток населения с Украины. "Возобновление торговых отношений с Россией, продолжил Звягинцев, - даст новый импульс нашей экономике, необходимые нам заказы, поможет создать новые рабочие места и остановит трудовую эмиграцию".

Он также зачитал обращение от имени трудового коллектива к Зеленскому, в котором указывается, что на предприятии работают более 200 человек, это люди, которые обеспечивают свои семьи необходимыми средствами для их существования, а также через налоги обеспечивают пополнение казны страны. "Из-за того, что в последние годы были разорваны связи с нашим основным потребителем - Российской Федерацией, наше предприятие оказалось в крайне сложном положении. Приходится сокращать штат, наши работники могут оказаться на улице, а их родные лишатся кормильцев. Также казна Украины недополучает налоги с предприятия, - говорится в обращении. - С этой точки зрения, коллектив нашего предприятия просит вас, господин президент, восстановить утраченные экономические связи с Российской Федерацией, вплоть до восстановления зоны свободной экономической торговли".

Предприятие "Миро-Киев" занимается производством металлоконструкций и изделий из дерева, поставляет их в страны СНГ и на внутренний рынок.