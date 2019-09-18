Google, Mail.ru Group и "Яндекс" вошли в топ-3 компаний по месячной аудитории в России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Интернет-холдинги Google, Mail.ru Group и "Яндекс" вошли в топ-3 крупнейших компаний с месячной аудиторией в России на июль 2019 года. При этом поисковик Google, видеохостинг YouTube и "Яндекс" стали самыми популярными интернет-ресурсами у россиян, говорится в исследовании Mediascope.

Согласно представленной информации, в пятерку крупнейших по месячной аудитории интернет-холдингов в России вошли Google (86,3 млн человек), Mail.ru Group (85,2 млн), "Яндекс" (80,1 млн), Facebook (78,7 млн), Сбербанк (64,5 млн). При этом по среднесуточной аудитории места распределились иначе: на первом месте оказался Mail.ru Group (54,7 млн человек), Google (48,2 млн), Facebook (45,8 млн), "Яндекс" (39,6 млн) и Сбербанк (19,1 млн).

Самыми популярными интернет-ресурсами на десктопе и мобильных устройствах Mediascope назвал поисковик Google (78,8 млн человек), YouTube (78,1 млн), "Яндекс" (78 млн), "ВКонтакте" (69,1 млн), WhatsApp (63,4 млн), сервисы Сбербанка (61,7 млн), Mail.ru (56,3 млн), Instagram (53,8 млн), "Одноклассники" (49,4 млн), AliExpress (39,7 млн).

В целом эксперты отмечают, что за февраль-июль 2019 года интернетом в России пользовались 95,8 млн человек в возрасте от 12 лет, при этом за последние два года проникновение интернета выросло на 10%. "Количество пользователей интернета на мобильных устройствах за это время выросло на 24%, а на десктопных, наоборот, снизилось на 3%. При этом число тех, кто пользуется только мобильным интернетом, увеличилось на 50%", - отмечается в исследовании.