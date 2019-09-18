Башкирский мед наиболее популярен среди товаров республики на торговой площадке Alibaba

УФА, 18 сентября. /ТАСС/. Башкирский мед занимает первое место среди товаров республиканских производителей, размещенных на электронной торговой площадке Alibaba, сообщил ТАСС директор центра поддержки экспорта Башкирии Ильдус Халитов.

"Если вы введете в поиск в Alibaba "башкирский мед", наша позиция выйдет там в топ-5. Исходя из трафика, он пользуется наибольшим спросом среди товаров республики", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что электронная витрина Башкирии на Alibaba была создана в июле, сейчас есть первые контакты от производителей меда и бальзама. Кроме традиционного башкирского десерта республика также представлена мебелью, приборами и другими товарами. "Мы разместили на ней порядка 50 позиций, эту цифру будем увеличивать ежемесячно, потому что это перспективное направление. Далее будем заходить на площадки Amazon, eBay и другие, это будет системная работа по продвижению онлайн-торговли республики", - резюмировал Халитов.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.