Ретейлеры рассказали о повышенном спросе на новые iPhone

В пресс-службе re:Store отметили, что, по первым итогам предзаказа, который стартовал в 00:01 мск 18 сентября, iPhone 11 и iPhone 11 Pro показали двукратный рост по сравнению с продуктами прошлого года за аналогичный период. О кратном росте числа предзаказов сообщили и в "М.Видео - Эльдорадо", уточнив, что это можно объяснить в том числе тем, что в этом году вся линейка стартовала одновременно, в 2018 году же модели iPhone ХS и iPhone XR запускались в разное время.

В "Связном" при этом отметили, что за первые 16 часов число предзаказов на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max почти в три раза выше, чем на iPhone XS и iPhone XS Max за аналогичный период времени, а iPhone 11 в сравнении с iPhone XR заказывают в четыре раза чаще.

По словам представителя МТС, в компании также фиксируют большой рост спроса на новые смартфоны: к 11:00 мск было оставлено больше заявок на покупку новых смартфонов, чем на iPhone XS и XS Max за весь первый день продаж год назад. "К настоящему времени предзаказы этого года вдвое превышают спрос прошлого года за аналогичный период времени", - добавили там. Со своей стороны в "Билайне" заявили, что на 13:25 мск рост числа предзаказов на линейку iPhone больше на треть по сравнению с количеством предзаказов новинок 2018 года за такой же период.

Любимые объемы и расцветки

В re:Store отмечают самый высокий спрос на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max со средним и максимальным объемом памяти в цветах "темно-зеленый" и "серый космос", в "М.Видео-Эльдорадо" - на iPhone 11 на 128 ГБ в черном цвете.

В "Билайне" пока что самыми популярными моделями назвали iPhone 11 Pro Max и 11 Pro с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ, самой ходовой расцветкой - темно-зеленую. В свою очередь МТС наблюдает наибольший спрос на iPhone 11 Pro с 256 ГБ, наиболее популярная расцветка - зеленая, а наименее ходовая - желтые iPhone 11.

"Связной" в свою очередь наиболее популярными новинками называет модели в черном цветовом решении, а также в зеленом у iPhone 11 и темно-зеленом у iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. В "Мегафоне" добавили, что покупатели чаще всего заказывают iPhone в "темно-зеленом" цвете, а также iPhone 11 в черном и фиолетовом цветах.

В России iPhone 11 будет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом цветах и цвете PRODUCT (RED) с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ по цене от 59 990 рублей до 73 990 рублей в зависимости от комплектации. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в четырех цветах: темно-зеленый, серебристый, золотой и "серый космос" с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ по цене от 89 990 рублей до 121 990 рублей и от 99 990 рублей до 131 990 рублей соответственно.