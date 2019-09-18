Один из крупнейших пассажирских самолетов в мире приземлился в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших пассажирских лайнеров - Airbus A350 - впервые приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Борт авиакомпании Sichuan Airlines выполнил регулярный рейс из Чэнду в Санкт-Петербург и обратно, сообщила пресс-служба компании-оператора авиаузла "Воздушные ворота северной столицы".

"Самый высокотехнологичный самолет в мире, и один из крупнейших, Airbus A350 впервые приземлился 18 сентября 2019 года в аэропорту Пулково. Флагманский борт китайской авиакомпании Sichuan Airlines выполнил регулярный рейс из Чэнду в Санкт-Петербург и обратно. Перевозчик планирует совершить второй полет на А350 в Пулково 20 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Авиалайнер Airbus A350 авиакомпании в двухклассной компоновке оборудован 28 креслами в салоне бизнес-класса и 303 креслами в салоне эконом-класса. Всего модель способна вместить до 336 пассажиров и совершать беспосадочные полеты протяженностью более 18 тыс. км.