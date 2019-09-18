ФРС второй раз за год снизила ставку. Трамп хотел этого, но все равно раскритиковал

ТАСС, 18 сентября. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в среду второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 б. п. Теперь она составляет 1,75-2%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"С 19 сентября 2019 года Федеральный комитет по открытым рынкам поручает <...> проводить операции на открытом рынке по мере необходимости, чтобы поддерживать ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне от 1,75% до 2%", - говорится в сообщении регулятора.

ФРС также улучшила прогноз роста ВВП США в 2019 году с 2,1% до 2,2%

Кроме того, было принято решение увеличить прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 1,8% до 1,9%. Прогноз роста ВВП на 2020 год сохранился на уровне 2%, в 2022 году, по прогнозам ФРС, показатель составит 1,8%.

Регулятор также сохранил в 2019 году прогноз по инфляции на уровне 1,5%. Также были сохранены прогнозы на 2020 и 2021 годы на уровне 1,9% и 2% соответственно. Уровень безработицы в США, по ожиданиям ФРС, в 2019 году составит 3,7% против прежнего прогноза в 3,6%.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал финрегулятор опустить ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной, но после снижения все равно опубликовал твит с критикой ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла, обвинив его в отсутствии смелости, смысла и видения.