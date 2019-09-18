ФАС настаивает на изменении методики распределения маршрутов между авиакомпаниями

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет добиваться изменения действующих принципов Росавиации по распределению маршрутов между авиакомпаниями, при которых большая часть направлений достается "Аэрофлоту". Об этом сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев в интервью телеканалу "Россия-24" в среду.

"Во-первых, перестать раздавать, как Росавиция, новые рейсы все в одну калитку, только в "Аэрофлот". Поэтому мы сейчас будем настаивать и настаиваем на изменении методики, соответствующей Росавиации, которая почему-то так любит "Аэрофлот", что все рейсы, которые появляются, и все слоты почему-то достаются "Аэрофлоту", за редким исключением", - сказал он, отвечая на вопрос, каким образом можно повысить конкуренцию на непопулярных направлениях.

Артемьев отметил, что по ряду маршрутов летает только "Аэрофлот", а на некоторых направлениях компания устанавливает слишком высокие цены на билеты, хотя не является на них единственным перевозчиком.

Глава ФАС сказал, что ведомство учитывает большую социальную нагрузку "Аэрофлота", связанную с перелетами на Дальним Восток и в Крым, где компания летает себе в убыток. "Но все равно им дают сверх того, чтобы компенсировать эти убытки", - подчеркнул он.

Артемьев высказал мнение, что необходимо расширять участие лоукостеров в авиаперевозках, в частности, увеличить количество компаний, осуществляющих такие рейсы между Россией и странами СНГ. "Сейчас же как фиксировано: одна компания с российской стороны, одна компания из страны СНГ - это очень плохо. Надо сделать по две, и цены будут другими", - пояснил он.

По его словам, допуск международных лоукостеров к полетам в РФ тоже может повысить конкуренцию на некоторых направлениях. "Я очень с большой радостью узнал о решении вице-премьера Акимова и о инициативе Пулково о том, чтобы туда допускать международные лоукостеры, это хорошо повлияет на цены. А опасности какой-то для наших компаний, которые летают по этим же маршрутам, я не вижу", - добавил Артемьев.