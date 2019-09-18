ФРС США сообщила о сокращении инвестиций в основной капитал

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центробанка, сообщила в среду о сокращении инвестиций предпринимательского сектора в основной капитал.

"Несмотря на то, что расходы семей росли быстрыми темпами, вложения предпринимательского сектора в основной капитал и экспорт снизились", - говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания руководства финансового регулятора. По итогам предыдущего заседания, состоявшегося в конце июля, ФРС сообщала о слабом росте инвестиций в основной капитал.

"На 12-месячной основе общий уровень инфляции и инфляция по товарам, за исключением продуктов питания и энергоносителей, будет ниже 2%. Рыночные меры по компенсации инфляции остаются низкими", - отметили в ФРС.

В среду американский финрегулятор объявил о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%.