Эксперт: Счетная палата имеет значительное влияние на международной профессиональной сцене

ЗАГРЕБ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Счетная палата России имеет значительное влияние на международной профессиональной сцене благодаря многовековым традициям и опыту. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС высказал руководитель ревизионной организации (выполняет функции счетной палаты) Хорватии Иван Клешич, который возглавит делегацию республики на предстоящем в конце сентября XXIII конгрессе Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ).

По словам Клешича, "как учреждение с многовековыми традициями и опытом Счетная палата России играет значительную роль и имеет серьезное влияние на международной профессиональной сцене".

"Российское аудиторское ведомство [Счетная палата] является активным членом Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ), Азиатской [аналогичной организации, АСОСАИ] и ИНТОСАИ, в рамках которых председательствует в рабочих группах по ключевым национальным показателям и проверке договоров государственных закупок", - отметил главный аудитор Хорватии.

"С российскими коллегами у нас уже была возможность посотрудничать в рамках рабочей группы ЕВРОСАИ по вопросам аудита и этики", - рассказал Клешич.

"Особенно хотелось бы отметить, что в конце этого месяца Счетная палата РФ будет принимать очередной конгресс ИНТОСАИ, в котором будет председателем на предстоящие три года, - обратил внимание Клешич. - Этот факт имеет большое значение для профильных кругов и является значительным признанием деятельности и профессионального участия данного органа".

XXIII конгресс ИНТОСАИ пройдет в Москве 23-28 сентября. В организацию входит 194 органа контроля. Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что на форуме ожидается 850 участников. По его словам, будут представлены два ключевых доклада - от России (по анализу достижения национальных целей) и Китая (по развитию цифровых технологий в сфере аудита).