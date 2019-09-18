ФРС может продолжить снижать ставку, если рост экономики США замедлится

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, может продолжить снижение базовой процентной ставки на протяжении длительного времени, если темпы роста экономики страны начнут значительно сокращаться, однако таких прогнозов пока нет. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства финансового регулятора).

"Существуют риски для позитивного прогноза [развития американской экономики], которые основываются на слабых темпах роста мировой экономики и событий в сфере торговли. Если темпы экономики [США] пойдут вниз, то может быть целесообразной более продолжительная серия снижения ставки. Мы пока не видим [такого прогноза]", - отметил он.

Глава ФРС отметил, что регулятор не ожидает использования отрицательных процентных ставок.

Пауэлл заявил, что ФРС считает, что в экономике США до конца следующего года продолжится "умеренный рост", угрозы рецессии эксперты не усматривают.

Глава ФРС отметил, что перспективы развития экономики США остаются позитивными, несмотря на резкие торговые противоречия.