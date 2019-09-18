Глава ФАС считает, что вопрос смягчения ограничений на рекламу пива заслуживает обсуждения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Смягчение режима регулирования рекламы пива в России заслуживает обсуждения, поскольку подобная реклама могла бы привлечь в спорт существенные денежные средства. Такое мнение глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев высказал в среду в эфире телеканала "Россия-24".

"Моя точка зрения в том, что во всех странах, если правильно построить процесс, реклама пива приносит баснословные деньги в спорт. Мне кажется, что мы одна из очень немногих стран, и по понятным причинам: алкоголизация населения. Здесь я понимаю Минздрав, который совсем это не допускает. И я бы, честно говоря, считал бы эту проблему серьезной и заслуживающей обсуждения", - сказал он, комментируя инициативу смягчить ограничения на рекламу пива.

С подобным предложением 13 сентября на форуме "Пивоваренная отрасль. 20 лет вместе" выступил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. По его словам, правовое регулирование рекламы пива должно быть ослаблено наряду с ограничениями рекламы вина.

Как отмечал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, в проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы рассматривается возможность введения отличного от крепких алкогольных напитков регулирования пива и вина.

Законодательство РФ не предусматривает изъятий из запрета на рекламу пива. До 31 декабря 2018 года для выполнения обязательств Российским футбольным союзом в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года были сняты ограничения рекламы пива и напитков на его основе при телетрансляции в прямом эфире или в записи соревнований, а также на спортивных телеканалах и в печатной периодике.