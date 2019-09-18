Глава ФРС заявил, что регулятор будет и дальше действовать без оглядки на критику Трампа

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральная резервная система США (ФРС, центробанк) будет и дальше действовать без оглядки на политические соображения и критику со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства финансового регулятора).

Журналисты попросили его отреагировать на продолжающуюся критику со стороны американского лидера. "Я не буду сегодня менять сложившуюся практику, которая не подразумевает реакции на комментарии и замечания выборных должностных лиц. <...> Независимость ФРС от прямого политического контроля служила на благо общества на протяжении долгого времени, и я уверяю вас, что я и мои коллеги будем продолжать проводить денежно-кредитную политику без оглядки на политические соображения", - подчеркнул председатель ФРС.

"Мы будем исходить из наиболее объективных посылок на основе фактов, доказательств и объективного анализа в достижении поставленных целей", - заключил Пауэлл.

В среду сразу же после того, как центробанк объявил о втором в этом году снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%, Трамп вновь подверг критике политику финрегулятора и его председателя. Президент ранее призвал ФРС опустить ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной, а также начать рефинансирование государственного долга.