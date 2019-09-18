Власти Дагестана выделили 1,7 млрд рублей на улучшение водоснабжения в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана впервые из республиканского бюджета выделили 1,7 млрд рублей на улучшение водообеспечения в 50 населенных пунктах в текущем году. Об этом сообщается на сайте правительства республики по итогам совещания по реализации проектов развития в муниципалитетах региона "Мой Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан - мои дороги" и "Мой Дагестан - комфортная городская среда".

"В 2019 году впервые из собственных доходов республиканского бюджета Дагестана были выделены значительные средства - более 1,7 миллиардов рублей - на обеспечение качественного водоснабжения в муниципалитетах региона", - говорится в сообщении.

Средства направлены на строительство и модернизацию 30 объектов водоснабжения, 25 из которых будут введены в эксплуатацию уже в текущем году. "В целом будет построено и реконструировано свыше 400 км водопроводных систем, что позволит полностью изменить качество водообеспечения в 50 населенных пунктах", - говорится в тексте.

Власти Дагестана заявляли, что выделение 1,7 млрд рублей позволит улучшить водообеспечение около полумиллиона жителей республики.

В апреле 2019 года руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в Махачкале на совещании заявила, что в Дагестане должна быть разработана программа по обеспечению чистой водой, обеззараживанию и очистке сточных вод.