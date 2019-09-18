Правительство РФ рассмотрит проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется в четверг на очередное заседание. Как сообщила пресс-служба правительства, на повестку дня вынесен пакет вопросов, касающихся федерального бюджета на предстоящую трехлетку, бюджетов государственных фондов, а также прогноз социально-экономического развития России на 2020 год и период 2021-2022 годов.

Предстоящее обсуждение предваряла целая серия правительственных совещаний, которую Медведев провел в августе - сентябре, затронув все аспекты формирования бюджета в каждой из значимых сфер экономики.

Бюджет и макропрогноз

Минэкономразвития РФ в этом году дважды пересматривало макропрогноз на 2019-2024 годы, с учетом которого формируются параметры федерального бюджета. Последний раз макропрогноз корректировался в начале сентября.

Несмотря на то что министерство сохранило свои оценки роста ВВП в 2019 году на уровне уже заложенных в бюджете 1,3%, прогноз на 2020 год в апреле был снижен до 1,7% с 2%. При этом в 2021-2022 годах, согласно ожиданиям Минэкономразвития, экономика будет расти на 3,1-3,2%.

Министерство также серьезно понизило свои ожидания по инфляции на ближайшие годы. Уже в 2019 году рост цен в РФ ожидается на уровне 3,8% (ранее в бюджет закладывались 4,3%), а в 2020-м замедлится до 3% против прогнозируемых ранее 3,8%. К целевому уровню в 4% - именно такой показатель является таргетом ЦБ - инфляция придет в 2021 году и сохранится на нем до 2024 года.

Некоторые показатели прогноза не совпали с точкой зрения президента РФ Владимира Путина, высказанной 26 августа на совещании по экономическим вопросам за несколько часов до презентации макропрогноза в Минэкономразвития. В частности, глава государства тогда выразил обеспокоенность медленным ростом реальных доходов населения и поставил задачу интенсифицировать развитие экономики.

В июне правительственная комиссия по бюджетным проектировкам утвердила профицит федерального бюджета РФ в 2020 году в размере 1,335 трлн рублей, ожидая доходы на уровне 20,333 трлн рублей, а расходы - 18,998 трлн. В 2021 году, как ожидается, доходы федерального бюджета составят 20,97 трлн рублей, расходы - 20,043 трлн, а профицит - 0,927 трлн. На 2022 год доходы определены на уровне 21,772 трлн рублей, расходы - 21,172 трлн, профицит - 0,6 трлн.

Согласно поправкам в бюджет на 2019 год, опубликованным ранее, профицит федерального бюджета РФ в текущем году составит 1,7% ВВП, или 1,881 трлн рублей. При этом прогнозируемый объем ВВП - 109,086 трлн рублей, уровень инфляции - не выше 4,3%. Объем программы внутренних заимствований составит 1,578 трлн рублей, внешних - 155 млрд рублей, дополнительных нефтегазовых доходов - 3,17 трлн рублей.

Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета в 2019 году составит 20,174 трлн рублей, расходов - 18,293 трлн. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2020 года должен уменьшиться до 11,329 трлн рублей. Объем государственного внешнего долга планируется сократить до $64,3 млрд, или €55,4 млрд.

Поправки в законы

Министрам также предстоит принять решение по ряду поправок в законы. В частности, кабмин обсудит законопроект, уточняющий источник софинансирования расходов региональных бюджетов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС. Разработчики надеются, что документ позволит повысить доступность и качество медицинской помощи, а также ликвидировать дефицит кадров в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Также на повестку дня вынесен вопрос о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Предлагается установить, что в ближайшую трехлетку страховые взносы будут уплачиваться в порядке и по тарифам, определенным законом от 22 декабря 2005 года.

Вынесенные на рассмотрение законодательные инициативы касаются и закона о МРОТ. Законопроектом предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Повышение МРОТ относительно уровня, установленного с 1 января 2019 года (11280 рублей в месяц), составит 850 рублей (7,5%).

Правительство также рассмотрит основные направления таможенно-тарифного регулирования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящие три года.

Правительственные субсидии

На заседании кабмина в четверг рассмотрят и ряд вопросов о распределении субсидий. Речь пойдет, в частности, о выделении МЧС из резервного фонда правительства в 2019 году до 252 млн рублей для предоставления Хабаровскому краю средств на социальную поддержку пострадавших от паводков в июле - сентябре.

Минюсту России предлагается выделить из резервного фонда правительства 600 млн рублей на увеличение оплаты труда работников, обслуживание специального криминалистического оборудования и содержание недвижимости. Минэкономразвития из того же источника может быть направлено 1 млрд рублей на предоставление субсидии фонду "Талант и успех" для приобретения имущества РЖД, расположенного на земельных участках, которые предлагается включить в границы создаваемого инновационного научно-технологического центра "Сириус". Росфинмониторингу из резервного фонда правительства предусматривается выделить 247 млн рублей.