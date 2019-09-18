В Молдавии состоится первое за три года заседание российско-молдавской межправкомиссии

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в четверг в Кишиневе. Оно станет первой полноформатной рабочей встречей после трехлетнего перерыва, связанного с охлаждением двусторонних отношений в годы, когда у власти находилась Демократическая партия Молдавии.

Сопредседателями на заседании выступят министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдавии Василий Шова. Заседание состоится в преддверии второго молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 20-21 сентября.

"Мы намерены обсудить дальнейшие шаги по развитию экономического сотрудничества между нашими странами, расширение экспорта товаров. Хотим спланировать работу комиссии в среднесрочной перспективе, что необходимо после вынужденного перерыва. Молдавия, которая подписала соглашение об ассоциации с ЕС и является членом СНГ, хочет быть открытой для Востока и для Запада", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Шова. Он выразил надежду на то, что и заседание межправкомиссии, и экономический форум станут площадкой для углубления торгово-экономических связей, в том числе на уровне регионов двух государств, придадут новый импульс развитию стратегического партнерства между странами.

Вице-премьер напомнил, что по просьбе президента Молдавии Игоря Додона правительство РФ временно отменило пошлины для ряда молдавских товаров. "Мы заинтересованы в снятии всех ограничений, в том числе на транзит наших товаров по территории России, что позволит расширить их присутствие на восточных рынках", - сказал вице-премьер.

Шова, который также отвечает в правительстве за приднестровское урегулирование, сообщил, что в заседании в качестве наблюдателей будут принимать участие и представители непризнанного Приднестровья. По его словам, одним из центральных на заседании будет вопрос поставок газа в республику, контракт на которые истекает в конце года.

"Прежнее руководство республики искусственно замораживало тарифы, их надо повышать, но социально-экономическая ситуация в стране этого не позволяет. Президент обратился к руководству РФ с просьбой помочь избежать скачка цен", - сказал вице-премьер. Он также отметил, что в Кишиневе обеспокоены возможным прекращением с нового года транзита российского газа через Украину.