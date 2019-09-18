Доля россиян, не готовых к крупным покупкам, во втором квартале упала до 35%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Доля потребителей в России, которые не готовы к крупным покупкам, во II квартале 2019 года упала до 35% с 38% в I квартале, говорится в исследовании аудиторской компании PwC, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Потребители менее негативно оценили свою готовность совершать крупные покупки. Но на данный момент значительных признаков укрепления потребительского спроса не наблюдается", - говорится в исследовании.

При этом доля потребителей, считающих, что сейчас хорошее время для крупных покупок, осталась на уровне 21%.

Эксперты напомнили, что по итогам II квартала в России отмечается слабая положительная динамика роста ВВП (по данным Росстата, рост составил 0,9% в годовом выражении - прим. ТАСС). При этом основной вклад в экономический рост внесли горнодобывающая и промышленная отрасли, тогда так рост потребительского сектора оставался слабым.

По данным PwC, российские потребители отмечают, что наблюдаемый ими рост инфляции превышает их ожидания и в значительно степени выше официальных показателей. Так, при официальной инфляции по итогам II квартала на уровне 5% в годовом выражении, ожидаемая инфляция составляет 9,4%, а наблюдаемая - 10,4%. Эксперты добавляют, что эти показатели снизились по сравнению с данными за I квартал - 9,9% и 10,2% соответственно.

Доля потребителей, считающих, что их финансовая ситуация улучшилась, во II квартале 2019 года снизилась с 13% до 12%. При этом доля тех, кто отметил ухудшение своего финансового положения, также снизилась - с 34% до 33%. А вот доля потребителей, считающих, что их финансовая ситуация осталась прежней, выросла с 52% до 54%.

При этом покупатели по-прежнему практично подходят к своим покупкам, предпочитая покупать меньше (35%) и выбирая более дешевые товары (25%). За квартал эти показатели не изменились.

В PwC также отмечают замедление темпов роста розничного товарооборота из-за снижения потребительского спроса в связи с сохраняющейся слабой динамикой роста доходов населения.

На этом фоне доля промоакций в товарообороте российских ретейлеров во II квартале 2019 года превысила 50%. По данным PwC, торговые сети стали активнее использовать промоакции в продажах продуктов питания и напитков. Однако наибольшая доля продаж по промоакциям по-прежнему приходится на стиральные порошки (79% против 80% в 2018 году), кондиционеры для белья (76%), шоколад (72% против 69%), средства для мытья посуды (71% против 68%) и творожные десерты (71% против 67%).

"На фоне консервативных расходов и экономии со стороны потребителей российские ретейлеры продолжают поддерживать положительную динамику сопоставимых продаж за счет развития магазинов малого формата и увеличения числа промо-предложений", - отметила директор практики консультационных услуг в области стратегии и операционной эффективности розничного бизнеса PwC в России Ольга Сумишевская.