Фондовые торги в США завершились разнонаправленно после снижения ставки ФРС

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Разнонаправленным движением основных котировок завершились в среду торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 36,28 пункта (0,13%) и установился на отметке 27 147,08 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 1,03 пункта (0,03%) и оказался на отметке 3 006,73 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 8,62 пункта (0,11%), до 8 177,39 пункта.

В течение сессии индексы продемонстрировали снижение. Это произошло после того, как ФРС, выполняющая функции центробанка, как и прогнозировали ранее эксперты, объявила о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%. Это второе в текущем году снижение ставки. В ФРС полагают наиболее вероятными устойчивую динамику экономического роста, сохранение сильного рынка труда, а также уровень инфляции, близкий к 2%, однако неопределенность относительно этого прогноза сохраняется. Регулятор также отмечает стабильный рост числа рабочих мест и низкий уровень безработицы. За решение снизить ставку проголосовали семь из десяти членов руководящего органа финрегулятора - Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

Заблаговременные меры на случай рецессии

"Я удивлен тому, в какой степени ФРС разобщена, - сообщил газета The Wall Street Journal специалист инвестиционной компании TwentyFour Asset Management Дэвид Норрис. - Это говорит о том, что они уделяют внимание внутренней экономической статистике, однако у них нет уверенности относительно того, как будет развиваться ситуация".

Специалист компании по управлению активами AllianceBernstein Эрик Виноград сообщил агентству Bloomberg, что полученный прогноз он расценивает как смешанный. "Они хотят предотвратить сползание экономики в рецессию, однако не намерены предпринимать чего-либо для стимуляции роста", - отметил он, говоря о действиях ФРС.

Как заявил в интервью телекомпании ABC старший научный сотрудник Института Брукингса Дэвид Уэссел, "сейчас ситуация в экономике благоприятная, однако в ФРС, как представляется, существуют опасения по поводу того, что темпы роста замедляются слишком быстро, в частности из-за заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации в международной торговле". По мнению Уэссела, решение ФРС "призвано придать стимул" экономике. "В ФРС звучат разные мнение, и некоторые эксперты, оценивая перспективы, указывают на слабые темпы роста в промышленности, снижение инвестиций и на замедление темпов экономики Китая, - добавил он. - Поэтому, учитывая такие возможности, мы должны в качестве меры предосторожности понизить процентную ставку".

Такую же точку зрения высказал в интервью телекомпании NBC старший экономист инвестиционной компании CUNA Mutial Group Стив Рик. "Мы сейчас являемся свидетелями самого продолжительного периода экономического роста в истории, - отметил он. - Вполне понятно, что ФРС стремится заблаговременно принять меры на случай экономических потрясений".

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) в среду снизилась. К 16:30 по местному времени (23:30 мск) цена поставок энергоносителя в октябре сократилась на $1,19 (2,01%) - до $58,15 за баррель. В течение дня стоимость WTI достигала $58,50. В течение дня цена WTI снижалась до $57,79.