Центробанк Бразилии понизил ключевую ставку до исторического минимума

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сентября. /ТАСС/. Центробанк Бразилии понизил ставку рефинансирования на 0,5 п. п. до исторически минимального значения 5,5%. Соответствующее решение принял в среду комитет по монетарной политике регулятора.

В своем сообщении ЦБ указал на то, что "различные инфляционные показатели находятся на комфортном уровне, в том числе те, что наиболее чувствительны к [условиям] текущего экономического цикла и [изменениям] монетарной политики". Вместе с тем регулятор признает сохранение "рисков, связанных с более серьезным замедлением роста мировой экономики".

Данное решение, так же как и предыдущее понижение этого показателя месяцем ранее, не стало неожиданностью для экспертного сообщества страны. Большинство специалистов сходится во мнении, что регулятор к концу года еще раз понизит ставку, которая, по самым смелым прогнозам, может составить 4,75%.

1 августа ЦБ Бразилии понизил до 6% ключевую ставку, которая до этого в течение полутора лет находилась на отметке 6,5%. Следующее заседание регулятора запланировано на 10-11 декабря.