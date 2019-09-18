Трамп одобрил решение ФРС снизить ставку, но считает, что она должна действовать быстрее

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в среду одобрил решение Федеральной резервной системы США (ФРС) второй раз за год понизить базовую процентную ставку, но отметил, что финрегулятор должен ускорить свои действия. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов на американо-мексиканской границе в Калифорнии. Его высказывания транслировали американские новостные телекомпании.

Президента попросили прокомментировать обнародованное в среду решение ФРС. "Я думаю, что это хорошо. Я думаю, что, честно говоря, они должны были действовать быстрее", - сказал глава государства.

"Я думаю, что они совершили несколько ошибок", - полагает Трамп. По его версии, финрегулятор "повысил [ставку] слишком быстро и опустил" на совсем небольшое значение.

Сразу после того как ФРС объявила о своем решении глава государства в Twitter подверг ЦБ и его главу Джерома Пауэлла критике за такое решение. Во время пресс-конференции председатель ФРС, комментируя эти высказывания, заявил, что организация будет и дальше действовать без оглядки на политические соображения и критику со стороны Трампа. Президент ранее призвал ФРС опустить ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной, а также начать рефинансирование государственного долга.