Ростом котировок открылись торги в Токио на фоне решения ФРС США

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись в четверг ростом котировок на фоне решения Федеральной резервной системы США, которая второй раз за год снизила базовую процентную ставку. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 09:30 по местному времени (03:30 мск) ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,3%, до отметки 22 246,15 пункта. Вырос и курс доллара к иене - с открытия валютных торгов он укрепился на 0,21% и вышел на отметку 108,42 иены за доллар.

ФРС США в среду второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. Теперь она составляет 1,75-2%. За это решение проголосовали семь из 10 членов руководящего органа финрегулятора - Федерального комитета по операциям на открытом рынке.