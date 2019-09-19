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Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

Теперь она составляет 2,25% годовых

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 сентября. /ТАСС/. Управление денежного обращения Гонконга, выполняющее функции центробанка, объявило в четверг о понижении базовой процентной ставки на 25 б.п. - до 2,25% годовых. Решение было принято после аналогичного шага Федеральной резервной системы (ФРС) США, снизившей базовую процентную ставку на 25 б.п. - до уровня 1,75-2%.

Бывший британский анклав, несмотря на переход под китайский суверенитет, проводит собственную валютную политику и реагирует на события в Соединенных Штатах. Гонконгский доллар с 1983 года остается жестко привязанным к американскому.

По мнению экспертов, фондовый рынок не будет склонен резко реагировать на нововведение, поскольку оно было вполне ожидаемым.

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