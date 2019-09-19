Паводок нанес ущерб сельскому хозяйству Хабаровского края в 176 млн рублей

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края оценили ущерб, нанесенный паводком сельскому хозяйству региона, в 176 млн рублей. Об этом сообщил в четверг на совещании в региональном правительстве министр сельского хозяйства края Александр Шкурин.

"Общий ущерб по сельскому хозяйству составляет 176 млн рублей", - сказал Шкурин.

Пострадали 14 сельхозпредприятий, 42 крестьянско-фермерских хозяйства, агрокооператив и Дальневосточный научный институт сельского хозяйства.

"Общая площадь затопления составляет 23,6 тыс. га, в том числе 9 тыс. га посевных площадей, - уточнил министр. - Также затоплено более 4,3 тыс. дачных участков, свыше 1,7 тыс. подсобных хозяйств населения, то есть подворий".

Шкурин отметил, что положение дел в сельском хозяйстве по сравнению с ситуацией во время масштабного наводнения на Амуре в 2013 году оценивается как "более неблагоприятное".

На Амуре у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре идет спад воды, к 20 августа подъем воды ожидается у Николаевска-на-Амуре. В зоне паводка в крае, по данным на четверг, оказались 89 населенных пунктов.

В новость внесены изменения в 06:04 мск - уточнена сумма ущерба в заголовке и тексте.