Эксперт: Китай в ближайшие три года выделит Африке финансовую помощь в размере $60 млрд

ПЕКИН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти в ближайшие три года предоставят странам Африки на безвозмездной основе финансовую помощь и беспроцентные кредиты на сумму $60 млрд. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг первый спецпредставитель правительства КНР по делам Африки, эксперт аналитического центра "Тайхэ" Лю Гуйцзинь.

"В ближайшие три года Китай планирует предоставить Африке финансовую поддержку в размере $60 млрд, в том числе безвозмездную помощь и беспроцентные займы, - рассказал он. - Кроме того, запланированы льготные кредиты для реализации инфраструктурных проектов <...> В будущем предусматриваются и иные меры, например, проведение международных торгово-экономических выставок, ориентированных на активизацию сотрудничества с Африкой".

По словам Лю Гуйцзиня, особую функцию при взаимодействии Пекина с африканскими странами будут выполнять специализированные фонды развития. "Параллельно китайское правительство стимулирует национальные предприятия инвестировать в проекты Африки. Важную роль сыграет и Китайско-африканский исследовательский центр, который окажет содействие нашему двустороннему взаимодействию по научным программам", - уточнил он.

Как пояснил эксперт, отдельное внимание власти КНР намерены уделять межармейскому взаимодействию с этим регионом. Эксперт отметил, что Минобороны Китая планирует регулярно проводить китайско-африканские форумы по обеспечению мира и безопасности.

"Все эти меры свидетельствуют, что Китай выполняет все свои обещания по вопросам Африки, все они воплощаются в жизнь. Таким образом осуществляется равноправное сотрудничество по линии "Юг - Юг", - подытожил первый спецпредставитель.

Как подчеркнул 28 июня председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидерами африканских государств в ходе саммита G20 в Осаке, власти КНР заинтересованы в тесном сотрудничестве с Африкой и будут совместно с прочими членами ООН активно содействовать решению наиболее злободневных проблем этого континента. По словам китайского лидера, Пекин намерен выстраивать со странами данного региона исключительно равноправные отношения, учитывать их интересы, а также рассчитывает на создание совместно с ними единой многосторонней системы свободной торговли.