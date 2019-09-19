"Ъ": налоговые льготы для попавших под финансовые санкции госкомпаний могут продлить

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Поправки о продлении возможности попавшим под финансовые санкции госкомпаниям не платить налог на прибыль при продаже долей в дочерних структурах могут быть подготовлены в весеннюю сессию Госдумы. Об этом пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя Минфина.

"Санкции с компаний еще не сняты, поэтому Минфин поддерживает продление действия этой нормы. Такие поправки будут подготовлены, вероятнее всего, в весеннюю сессию Госдумы", - сказал газете представитель министерства.

Соответствующая норма Налогового кодекса действует с 2018 года по конец 2020-го. Она распространяется на госкомпании, где доля государства прямо или косвенно составляет не менее 50%, в том числе "Роснефть", Ростех, ВЭБ.РФ, ВТБ и "Транснефть". При этом речь идет только о компаниях, попавших под финансовые санкции, то есть ограничение на проведение расчетов или осуществление финансовых операций, на привлечение заемных средств или сделки с ценными бумагами, напоминает "Коммерсантъ".