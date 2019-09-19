"Опора России" предложила создать индекс патентной активности регионов

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" предложило создать индекс патентной активности регионов РФ. Об этом сообщила в четверг вице-президент бизнес-объединения "Опора России" Наталья Золотых на форуме "Технопром" в Новосибирске.

"Инициировали специальный вопрос о разработке индекса патентной активности региона. Этот вопрос сейчас находится в проработке Министерства экономического развития", - сказала она, уточнив, что данная инициатива поддержана в Совете Федерации.

Индекс, как предполагается, будет содержать статистическую и аналитическую информацию о количестве поданных и одобренных патентных заявок от университетов, исследовательских организаций, малых компаний. Его предлагается рассчитывать для каждого отдельного региона, уточнила Золотых.

Она добавила, что индекс должен помочь регионам в формировании социально-экономических стратегий развития.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводят в Новосибирске. В 2019 году его главной темой стала "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает в себя более 90 мероприятий. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".