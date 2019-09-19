{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФРДВ планирует вложить 600 млн рублей в выращивание рапса в Забайкалье

Фонд развития Дальнего Востока намерен увеличить объем производства до 50 тыс. т рапса в год

ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) планирует до конца 2019 года вложить 600 млн рублей в проект по выращиванию рапса племенного завода "Комсомолец" в Забайкальском крае, сообщил в четверг журналистам заместитель генерального директора фонда Петр Шелахаев.

"Это проект племенного завода "Комсомолец" по выращиванию рапса. Компания сейчас производит около 15 тыс. т рапса в год, и мы планируем предоставить финансирование в размере 600 млн рублей, чтобы объем производства увеличился до 50 тыс. т и, возможно, больше", - сказал он. Шелахаев отметил, что финансирование проекта может начаться до конца текущего года.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ФРДВ, финансирование проекта позволит вовлечь в хозяйственный оборот до 100 тыс. га целинных земель, на которых будут выращивать рапс и другие виды сельскохозяйственных культур, а также будет создана база для реализации проектов по их глубокой переработке. Финансовая поддержка также позволит "Комсомольцу" приобрести современную сельхозтехнику.

Значительная часть собранного в Забайкалье рапса экспортируется в Китай.

Теги
РоссияЗабайкальский край
В Москве начался прием заявок на премию "Лидеры цифровой трансформации"
Победители получат миллион рублей. Заявки на конкурс принимаются до 10 ноября
Читать полностью