ФРДВ планирует инвестировать 5 млрд рублей в новый урановый рудник в Забайкалье

ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРВД, входит в ВЭБ.РФ) рассматривает возможность инвестировать 5 млрд рублей в строительство нового уранового рудника №6 Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО, входит в АРМЗ) возле города Краснокаменск на юге Забайкальского края. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора фонда Петр Шелахаев.

"Мы рассматриваем проект финансирования строительства рудника №6 на ППГХО. Это позволит сохранить более 900 рабочих мест, поддержать уровень производства на этом стратегическом предприятии в моногороде. <...> В проект планируется вложить 5 млрд рублей", - сказал Шелахаев. Он уточнил, что финансирование проекта может начаться до конца текущего года.

По словам Шелахаева, фонд также рассматривает возможность финансирования и других проектов на территории Забайкальского края - прежде всего, в сельском хозяйстве и горнорудной отрасли.

Краснокаменск - второй по величине город Забайкальского края, где расположено крупнейшее в России уранодобывающее предприятие - ППГХО. В марте 2018 года оно начало строить новый урановый рудник.

Новый рудник необходим для освоения Аргунского и Жерлового месторождений. Их эксплуатационные запасы составляют около 40 тыс. тонн урана (35% от общего объема запасов ППГХО). Среднее содержание стратегического металла здесь выше, чем на действующих рудниках, что, по оценке АРМЗ, позволяет гарантировать конкурентоспособную себестоимость производства.

Реализация проекта планируется в три этапа. Ожидается, что в 2023 году будет введена в эксплуатацию первая очередь рудника и добыта первая тонна урановой руды. В 2024-2026 годах комплекс горно-капитальных работ будет завершен, и к 2026 году объект выйдет на проектную мощность в 850 тыс. тонн руды в год.