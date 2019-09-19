"Ведомости": Utair предложила банкам выкупить долг авиакомпании на 39,1 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Utair в первой половине сентября направила 11 банкам-кредиторам предложение по выкупу долгов авиакомпании на сумму 39,1 млрд рублей. Ответ от каждой финансовой организации ожидается до 30 сентября, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников трех банков.

По данным издания, авиакомпания предлагает семилетний кредит на 15,4 млрд рублей за 20% от номинала, по которому Utair уже дважды - в декабре 2018 года и июне 2019 года - допустила дефолт, не выплатив проценты. Также предлагается двенадцатилетний кредит на 23,7 млрд рублей выкупить за 6% от номинала. По нему сейчас действует ставка 0,01% годовых, и его авиакомпания обслуживает. "Таким образом, оба кредита Utair готова выкупить за 4,5 млрд рублей, или 11,5% от суммарного номинала", - отмечается в публикации.

Кроме того, у компании есть долг в размере 17,4 млрд рублей перед Сбербанком по семилетнему кредиту, по которому также дважды не выплачены проценты. Однако его Utair не предлагает выкупить, поскольку по кредиту действует гарантия структур "Сургутнефтегаза".

Всего по двум дефолтным кредитам авиакомпания не заплатила около 3 млрд руб. процентов, эти средства были направлены на операционную деятельность, пишут "Ведомости".

"Принять новое предложение авиакомпании банки могут по отдельности, не обязательно его одобрение единогласно или большинством", - говорят собеседники издания. Юридически это будет не выкуп, а замена долга, пояснили они. Так, согласившийся банк отказывается от своей части синдицированного кредита или кредитов и перед ним возникает новый долг (старший транш), который Utair обязуется погасить до 15 декабря.

Представители Utair и Сбербанка от комментариев газете отказались, а представители банков "Траст", "Россия", Связь-банка, МКБ, "Юникредита", МТС банка, Сургутнефтегазбанка, "Уралсиба", "Руси" и Нико-банка на запросы "Ведомостей" не ответили.

Финансовые проблемы Utair

В 2015 году в ходе реструктуризации Utair перевела все свои долги в два синдицированных кредита сроком на семь и 12 лет (кредит на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей - в 2027 году). На данный момент объем первого кредита снижен с 18,9 млрд до 15,4 млрд рублей. Более того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 году Utair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика - "Финанс-авиа" - допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.

Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций Utair отложить выплаты основной части долга по бумагам на тот же срок - 35 лет.

Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).