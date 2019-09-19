На портале "Работа в России" появилась возможность тестирования кандидатов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Возможность предварительного тестирования кандидатов на вакантную должность появилась на портале Роструда по поиску сотрудников "Работа в России", сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Новый функционал по предварительному тестированию соискателей стал доступен на портале Роструда "Работа в России" (trudvsem.ru). Теперь при публикации вакансий работодатели могут разместить тестовые вопросы, которые помогут им отобрать наиболее подходящих кандидатов для дальнейшего собеседования", - говорится в сообщении.

При этом список вопросов может быть как универсальным, так и отличаться для каждой вакансии, отражая специфику должности. Система автоматически подсчитает количество верных ответов. Как и все сервисы на "Работе в России", данный функционал бесплатный, уточнили в Роструде.

"Возможность провести предварительное тестирование на "Работе в России" не только сэкономит время работодателей, но и поможет получить более полное представление о соискателе, его знаниях и понять, насколько тот или иной кандидат подходит на данную позицию", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя Роструда Дениса Васильева.

В настоящее время на портале представлено более 1,5 млн вакансий и 950 тыс. резюме соискателей.